Sredstvo za skidanje voska RM 36, 20l
Sredstvo za dekonzervaciju, čuvajući materijal rastvara filmove zaštitnog voska i ostataka masti sa lakiranih površina. Obrada moguća pomoću kompresorskog čistača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|Težina (kg)
|16
|Težina sa ambalažom (kg)
|18,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|255 x 230 x 400
Osobine
- efikasno sredstvo za dekonzervaciju
- sa površina rastvara filmove zaštitnog voska
- rastvara jake nečistoće od ulja, masti i minerala
- Nežan prema materijalima
- bez halogenih derivata ugljovodonika
- bez NTA
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Dekonzervacija vozila
- Čišćenje delova
- Odmašćivanje površina
- Pranje vozila / motora