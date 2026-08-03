Sredstvo za skidanje voska RM 36, 20l

Sredstvo za dekonzervaciju, čuvajući materijal rastvara filmove zaštitnog voska i ostataka masti sa lakiranih površina. Obrada moguća pomoću kompresorskog čistača.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
Težina (kg) 16
Težina sa ambalažom (kg) 18,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 255 x 230 x 400
Osobine
  • efikasno sredstvo za dekonzervaciju
  • sa površina rastvara filmove zaštitnog voska
  • rastvara jake nečistoće od ulja, masti i minerala
  • Nežan prema materijalima
  • bez halogenih derivata ugljovodonika
  • bez NTA
Sredstvo za skidanje voska RM 36, 20l
Sredstvo za skidanje voska RM 36, 20l
Sredstvo za skidanje voska RM 36, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
  • Dekonzervacija vozila
  • Čišćenje delova
  • Odmašćivanje površina
  • Pranje vozila / motora
Pribor