Sredstvo za uklanjanje dimnih smola RM 33, 20l
Tečno, izrazito snažno osnovno sredstvo za čišćenje za eliminaciju ekstremnih nečistoća od ulja, masti, katrana, čađi i dimne smole kao i zapaljenih glazura od šećera. Bez NTA.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|13
|Težina sa ambalažom (kg)
|26,6
Osobine
- Efikasni deterdžent za pranje pod visokim pritiskom
- razlaže čak najtvrdokornije nečistoće od ulja, masti, katrana, čađi i dimne smole
- naročito namenjeno kod nečistoća koje su tipične za prehrambene namirnice kao što dimna smola, šećerne glazure, nečistoće od masti…..
- Brzo delovanje
- namenjeno za čišćenje površina od prohroma i keramike
- Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- bez NTA
- Bez fosfata
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
Područja primene
- Postrojenja za dimljenje, štandovi za roštilj i pečenje
- Velika kuhinja