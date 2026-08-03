Sredstvo za uklanjanje dimnih smola RM 33, 20l

Tečno, izrazito snažno osnovno sredstvo za čišćenje za eliminaciju ekstremnih nečistoća od ulja, masti, katrana, čađi i dimne smole kao i zapaljenih glazura od šećera. Bez NTA.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina sa ambalažom (kg) 26,6
Osobine
  • Efikasni deterdžent za pranje pod visokim pritiskom
  • razlaže čak najtvrdokornije nečistoće od ulja, masti, katrana, čađi i dimne smole
  • naročito namenjeno kod nečistoća koje su tipične za prehrambene namirnice kao što dimna smola, šećerne glazure, nečistoće od masti…..
  • Brzo delovanje
  • namenjeno za čišćenje površina od prohroma i keramike
  • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • bez NTA
  • Bez fosfata
Sredstvo za uklanjanje dimnih smola RM 33, 20l
Sredstvo za uklanjanje dimnih smola RM 33, 20l
Sredstvo za uklanjanje dimnih smola RM 33, 20l
Sredstvo za uklanjanje dimnih smola RM 33, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Postrojenja za dimljenje, štandovi za roštilj i pečenje
  • Velika kuhinja
Pribor