Sredstvo za uklanjanje dimnih smola RM 33, 200l

Tečno, izrazito snažno osnovno sredstvo za čišćenje za eliminaciju ekstremnih nečistoća od ulja, masti, katrana, čađi i dimne smole kao i zapaljenih glazura od šećera. Bez NTA.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina sa ambalažom (kg) 265,4
Sredstvo za uklanjanje dimnih smola RM 33, 200l
Sredstvo za uklanjanje dimnih smola RM 33, 200l
Sredstvo za uklanjanje dimnih smola RM 33, 200l
Sredstvo za uklanjanje dimnih smola RM 33, 200l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Postrojenja za dimljenje, štandovi za roštilj i pečenje
  • Velika kuhinja
Pribor