Sredstvo za uklanjanje dimnih smola RM 33, 200l
Tečno, izrazito snažno osnovno sredstvo za čišćenje za eliminaciju ekstremnih nečistoća od ulja, masti, katrana, čađi i dimne smole kao i zapaljenih glazura od šećera. Bez NTA.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|200
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|13
|Težina sa ambalažom (kg)
|265,4
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
Područja primene
- Postrojenja za dimljenje, štandovi za roštilj i pečenje
- Velika kuhinja