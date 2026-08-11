WaterPro Sredstvo za filtriranje pahuljica RM 851, 1l

Za efikasno tretiranje i tretman kontaminirane vode od pranja vrha automobila i pranja motora. Formira velike pahuljice, koje se mogu filtrirati.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Pakovanje (Kom) 2
pH vrednost 4
Težina (kg) 1
Težina sa ambalažom (kg) 1,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 249 x 166 x 238
Osobine
  • efikasan reagens na bazi polimera za sisteme odvajanja emulzija (ASA, HDR 555, HDR 777)
  • Prikladno za ponovo korišćenje vode za pranje u visokopritisnim čistačima.
  • Oko 75% aktivnih supstanci za pranje ostaje u recikliranoj vodi. Stoga je moguće manje naknadno doziranje sredstva za čišćenje.
  • Izuzetno ekonomično
  • posebno prilagođeno Kärcher uređajima
  • bez NTA
WaterPro Sredstvo za filtriranje pahuljica RM 851, 1l
WaterPro Sredstvo za filtriranje pahuljica RM 851, 1l
WaterPro Sredstvo za filtriranje pahuljica RM 851, 1l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Recikliranje vode
Pribor