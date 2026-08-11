WaterPro Sredstvo za filtriranje pahuljica RM 851, 1l
Za efikasno tretiranje i tretman kontaminirane vode od pranja vrha automobila i pranja motora. Formira velike pahuljice, koje se mogu filtrirati.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Pakovanje (Kom)
|2
|pH vrednost
|4
|Težina (kg)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|249 x 166 x 238
Osobine
- efikasan reagens na bazi polimera za sisteme odvajanja emulzija (ASA, HDR 555, HDR 777)
- Prikladno za ponovo korišćenje vode za pranje u visokopritisnim čistačima.
- Oko 75% aktivnih supstanci za pranje ostaje u recikliranoj vodi. Stoga je moguće manje naknadno doziranje sredstva za čišćenje.
- Izuzetno ekonomično
- posebno prilagođeno Kärcher uređajima
- bez NTA
Područja primene
- Recikliranje vode