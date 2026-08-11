WaterPro Sredstvo za odvajanje, prah RM 846, 20kg

Sredstvo za odvijanje za tretman vode za pranje kontaminirane mineralnim uljem. Formira velike i stabilne pahuljice koje se lako mogu odfiltrirati.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (kg) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 8,7
Težina (kg) 20
Težina sa ambalažom (kg) 20,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 750 x 450 x 120
Osobine
  • visokoefikasni reagens za uređaje za odvajanje emulzija (ASA 600, HDR 777)
  • posebno prikladno za recikliranje i tretiranje otpadnih voda s velikim udelom mineralnih ulja (ugljovodonik do 100 mg/l)
  • dobija se bistra reciklirana voda visokog kvaliteta
  • izuzetno brza flokulacija i lako filtriranje
  • ispunjeni su zakonski zahtevi za kvalitet otpadnih voda
  • Oko 50% aktivnih supstanci za pranje ostaje u recikliranoj vodi. Stoga je moguće manje naknadno doziranje sredstva za čišćenje.
  • U obliku praha
  • posebno prilagođeno Kärcher uređajima
  • bez NTA
WaterPro Sredstvo za odvajanje, prah RM 846, 20kg
WaterPro Sredstvo za odvajanje, prah RM 846, 20kg
WaterPro Sredstvo za odvajanje, prah RM 846, 20kg
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Recikliranje vode