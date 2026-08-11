WaterPro Sredstvo za odvajanje, prah RM 846, 20kg
Sredstvo za odvijanje za tretman vode za pranje kontaminirane mineralnim uljem. Formira velike i stabilne pahuljice koje se lako mogu odfiltrirati.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (kg)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|8,7
|Težina (kg)
|20
|Težina sa ambalažom (kg)
|20,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|750 x 450 x 120
Osobine
- visokoefikasni reagens za uređaje za odvajanje emulzija (ASA 600, HDR 777)
- posebno prikladno za recikliranje i tretiranje otpadnih voda s velikim udelom mineralnih ulja (ugljovodonik do 100 mg/l)
- dobija se bistra reciklirana voda visokog kvaliteta
- izuzetno brza flokulacija i lako filtriranje
- ispunjeni su zakonski zahtevi za kvalitet otpadnih voda
- Oko 50% aktivnih supstanci za pranje ostaje u recikliranoj vodi. Stoga je moguće manje naknadno doziranje sredstva za čišćenje.
- U obliku praha
- posebno prilagođeno Kärcher uređajima
- bez NTA
Područja primene
- Recikliranje vode