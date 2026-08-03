Aktivna pena CP 940, 20l
Blago alkalni šampon za čišćenje, stvara stabilnu penu samouslužnim perionicama. CP 940 čuva površine i lako se ispira. Prijatan svež miris limuna. VDA-kompatibilnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|8
|Težina (kg)
|20,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|22,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|250 x 230 x 410
Osobine
- intenzivno penušavi šampon za pranje putničkih vozila četkom
- rastvara nečistoće od ulja, masti i minerala
- stvara voluminoznu, svetlu i atraktivnu penu
- Olakšava četkama da klize i tako štiti površinu automobila
- značajno redukuje ponovo prljanje četaka
- otporno na vosak i na taj način sprečava formiranje tragova crta na lakiranoj površini
- U skladu sa VDA standardom
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- Tenzidi pod OECD biološki razgradivi
- bez NTA
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
- P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
Područja primene
- Pranje vozila
- Pranje namenskih vozila
- Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši
- Putnička vozila