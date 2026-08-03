Aktivna pena CP 940, 20l

Blago alkalni šampon za čišćenje, stvara stabilnu penu samouslužnim perionicama. CP 940 čuva površine i lako se ispira. Prijatan svež miris limuna. VDA-kompatibilnost.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 8
Težina (kg) 20,5
Težina sa ambalažom (kg) 22,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 250 x 230 x 410
Osobine
  • intenzivno penušavi šampon za pranje putničkih vozila četkom
  • rastvara nečistoće od ulja, masti i minerala
  • stvara voluminoznu, svetlu i atraktivnu penu
  • Olakšava četkama da klize i tako štiti površinu automobila
  • značajno redukuje ponovo prljanje četaka
  • otporno na vosak i na taj način sprečava formiranje tragova crta na lakiranoj površini
  • U skladu sa VDA standardom
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • Tenzidi pod OECD biološki razgradivi
  • bez NTA
Aktivna pena CP 940, 20l
Aktivna pena CP 940, 20l
Aktivna pena CP 940, 20l
Aktivna pena CP 940, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
  • P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
Područja primene
  • Pranje vozila
  • Pranje namenskih vozila
  • Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši
  • Putnička vozila
Pribor