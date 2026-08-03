Aktivno penušavo sredstvo za pranje Nano RM 816, 200l
Aktivni šampon za automatske perionice. Specijalni aktivni sastojci olakšavaju klizanje četke, čuvaju površine vozila i pripremaju ih za sredstvo za sušenje s visokim sjajem Nano RM 832.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|200
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|9
|Težina (kg)
|204,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|221,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|580 x 580 x 970
Osobine
- efikasan šampon za pranje četkom na bazi nano tehnologije
- pouzdano uklanja nečistoće od masti, ulja, emisije štetnih gasova i insekata
- stvara nano strukturu na površini za tretman koji sledi pomoću sredstva za sušenje sa efektom visokog sjaja NANO RM 832 ASF
- na taj način deluje čak tako što već odbija vodu
- Olakšava četkama da klize i tako štiti površinu automobila
- značajno redukuje ponovo prljanje četaka
- otporno na vosak i na taj način sprečava formiranje tragova crta na lakiranoj površini
- U skladu sa VDA standardom
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- Tenzidi pod OECD biološki razgradivi
- bez NTA
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
- P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
Područja primene
- Pranje vozila
- Pranje namenskih vozila
- Putnička vozila