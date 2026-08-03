Aktivno penušavo sredstvo za pranje Nano RM 816, 20l

Aktivni šampon za automatske perionice. Specijalni aktivni sastojci olakšavaju klizanje četke, čuvaju površine vozila i pripremaju ih za sredstvo za sušenje s visokim sjajem Nano RM 832.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 9
Težina (kg) 20,5
Težina sa ambalažom (kg) 21,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 250 x 250 x 440
Osobine
  • efikasan šampon za pranje četkom na bazi nano tehnologije
  • pouzdano uklanja nečistoće od masti, ulja, emisije štetnih gasova i insekata
  • stvara nano strukturu na površini za tretman koji sledi pomoću sredstva za sušenje sa efektom visokog sjaja NANO RM 832 ASF
  • na taj način deluje čak tako što već odbija vodu
  • Olakšava četkama da klize i tako štiti površinu automobila
  • značajno redukuje ponovo prljanje četaka
  • otporno na vosak i na taj način sprečava formiranje tragova crta na lakiranoj površini
  • U skladu sa VDA standardom
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • Tenzidi pod OECD biološki razgradivi
  • bez NTA
Aktivno penušavo sredstvo za pranje Nano RM 816, 20l
Aktivno penušavo sredstvo za pranje Nano RM 816, 20l
Aktivno penušavo sredstvo za pranje Nano RM 816, 20l
Aktivno penušavo sredstvo za pranje Nano RM 816, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
  • P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
Područja primene
  • Pranje vozila
  • Pranje namenskih vozila
  • Putnička vozila
Pribor