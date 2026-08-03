Intenzivan rastvarač nečistoće CP 930, 20l

Aktivno sredstvo za preliminarno prskanje, bez muke uklanja tvrdokorne nečistoće od masti i ulja. Bez problema ubrzava razmekšavanje i uklanjanje ostataka insekata.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina (kg) 20,5
Težina sa ambalažom (kg) 21,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 250 x 230 x 410
Osobine
  • Efikasno sredstvo za nanošenje raspršivačem za pripremu automobila i komercijalnih vozila za pranje
  • Ekspandira i pouzdano oslobađa masti, ulja, prljavštinu od izduvnih gasova i insekte
  • To znači da je rezultat naredne faze čišćenja značajno poboljšan
  • Čišćenje u svim temperaturnim opsezima
  • Brzo delovanje
  • Nežan prema materijalima
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • Tenzidi pod OECD biološki razgradivi
  • bez NTA
Intenzivan rastvarač nečistoće CP 930, 20l
Intenzivan rastvarač nečistoće CP 930, 20l
Intenzivan rastvarač nečistoće CP 930, 20l
Intenzivan rastvarač nečistoće CP 930, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Putnička vozila
  • Pranje namenskih vozila
  • Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši
Pribor