Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
Nova vrsta sredstva za negu vozila sa specijalnom formulom za negu omogućuje konzerviranje voskom, koje se dugo zadržava. Štiti i neguje vozilo od drumske nečistoće, insekata, kisele kiše i drugih ekološki štetnih uticaja. VDA-kompatibilnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|4
|Težina (kg)
|10
|Težina sa ambalažom (kg)
|10,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|230 x 188 x 307
Područja primene
- Putnička vozila
- Pranje namenskih vozila