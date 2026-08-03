Kärcher Polish Plus RM 831, 10l

Nova vrsta sredstva za negu vozila sa specijalnom formulom za negu omogućuje konzerviranje voskom, koje se dugo zadržava. Štiti i neguje vozilo od drumske nečistoće, insekata, kisele kiše i drugih ekološki štetnih uticaja. VDA-kompatibilnost.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 4
Težina (kg) 10
Težina sa ambalažom (kg) 10,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
Područja primene
  • Putnička vozila
  • Pranje namenskih vozila
Pribor