Kärcher Polish Plus RM 831, 20l

Nova vrsta sredstva za negu vozila sa specijalnom formulom za negu omogućuje konzerviranje voskom, koje se dugo zadržava. Štiti i neguje vozilo od drumske nečistoće, insekata, kisele kiše i drugih ekološki štetnih uticaja. VDA-kompatibilnost.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 4
Težina (kg) 19,9
Težina sa ambalažom (kg) 21,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 240 x 390
Kärcher Polish Plus RM 831, 20l
Kärcher Polish Plus RM 831, 20l
Kärcher Polish Plus RM 831, 20l
Područja primene
  • Putnička vozila
  • Pranje namenskih vozila
Pribor