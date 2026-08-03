Pena VehiclePro Klear!Rim RM 802, 20l
VehiclePro Rim Foam RM 802: jako penušavo sredstvo za čišćenje aluminijumskih i čeličnih felni. Izuzetno efikasno protiv uporne nečistoće, nežno prema materijalima i životnoj sredini.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|13
|Težina sa ambalažom (kg)
|22,8
Osobine
- visokoefikasno sredstvo za čišćenje naplataka
- Pouzdano odstranjuje kočionu prašinu, zaprljanja od guma, rizlu i kamenac
- Nežan prema materijalima
- Ne oštećuje betonske podove bez obloga i čelične rampe za bicikle.
- Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
- Preko 90% biorazgradivo
- Bez NTA
- Jako koncentrovano
- U skladu sa VDA standardom
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Čišćenje naplataka