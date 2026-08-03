Pena VehiclePro Klear!Rim RM 802, 20l

VehiclePro Rim Foam RM 802: jako penušavo sredstvo za čišćenje aluminijumskih i čeličnih felni. Izuzetno efikasno protiv uporne nečistoće, nežno prema materijalima i životnoj sredini.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina sa ambalažom (kg) 22,8
Osobine
  • visokoefikasno sredstvo za čišćenje naplataka
  • Pouzdano odstranjuje kočionu prašinu, zaprljanja od guma, rizlu i kamenac
  • Nežan prema materijalima
  • Ne oštećuje betonske podove bez obloga i čelične rampe za bicikle.
  • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
  • Preko 90% biorazgradivo
  • Bez NTA
  • Jako koncentrovano
  • U skladu sa VDA standardom
Pena VehiclePro Klear!Rim RM 802, 20l
Pena VehiclePro Klear!Rim RM 802, 20l
Pena VehiclePro Klear!Rim RM 802, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Videos
Područja primene
  • Čišćenje naplataka
Pribor