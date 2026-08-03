Penušavo sredstvo za poliranje i konzerviranje Plus RM 837, 20l
Jasno vidljivo konzerviranje koje se dugo zadržava sa efektom reparacije. Štiti površine od ekoloških uticaja. Pojačava sjaj. Sa ekstraktom lotosovog cveta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|5
|Težina sa ambalažom (kg)
|20,8
Osobine
- Vosak za dugoročno konzerviranje i sjaja za postrojenja za pranje vozila sa opcijom programa "Penušavo poliranje"
- stvara savršen i blistavi visoki sjaj
- efikasno štiti lak od drumske nečistoće, kisele kiše, insekata, soli koja se posipa zimi i drugih uticaja životne sredine
- konzervira do 6 pranja
- Konzerviranje bez međusušenja
- Efikasno u vodi bilo kog stepena tvrdoće
- na staklima vozila ne ostavlja nikakve tragove.
- nema ulepljivanja četaka za pranje i mlaznica
- U skladu sa VDA standardom
- Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
- bez NTA
- bez mineralnih ulja kao i mineralnih ugljovodonika
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
- P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
- Putnička vozila