Penušavo sredstvo za poliranje i konzerviranje Plus RM 837, 20l

Jasno vidljivo konzerviranje koje se dugo zadržava sa efektom reparacije. Štiti površine od ekoloških uticaja. Pojačava sjaj. Sa ekstraktom lotosovog cveta.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 5
Težina sa ambalažom (kg) 20,8
Osobine
  • Vosak za dugoročno konzerviranje i sjaja za postrojenja za pranje vozila sa opcijom programa "Penušavo poliranje"
  • stvara savršen i blistavi visoki sjaj
  • efikasno štiti lak od drumske nečistoće, kisele kiše, insekata, soli koja se posipa zimi i drugih uticaja životne sredine
  • konzervira do 6 pranja
  • Konzerviranje bez međusušenja
  • Efikasno u vodi bilo kog stepena tvrdoće
  • na staklima vozila ne ostavlja nikakve tragove.
  • nema ulepljivanja četaka za pranje i mlaznica
  • U skladu sa VDA standardom
  • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
  • bez NTA
  • bez mineralnih ulja kao i mineralnih ugljovodonika
Penušavo sredstvo za poliranje i konzerviranje Plus RM 837, 20l
Penušavo sredstvo za poliranje i konzerviranje Plus RM 837, 20l
Penušavo sredstvo za poliranje i konzerviranje Plus RM 837, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
  • P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
  • Putnička vozila
Pribor