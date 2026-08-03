RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
Sredstvo za prskanje koje aktivno čisti i štiti materijale za kompresorske čistače. Ubrzava rastapanje i uklanjanje naslaga ulja i masti kao i ostataka od insekata. Bez NTA.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|200
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|12
|Težina (kg)
|212
|Težina sa ambalažom (kg)
|222,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|580 x 580 x 970
Osobine
- Efikasno sredstvo za nanošenje raspršivačem za pripremu automobila i komercijalnih vozila za pranje
- Ekspandira i pouzdano oslobađa masti, ulja, prljavštinu od izduvnih gasova i insekte
- To znači da je rezultat naredne faze čišćenja značajno poboljšan
- Čišćenje u svim temperaturnim opsezima
- Brzo delovanje
- Nežan prema materijalima
- Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- bez NTA
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
- Dekonzervacija vozila
- Pranje vozila
- Pranje vozila / motora
- Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši