RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|11
|Težina (kg)
|21
|Težina sa ambalažom (kg)
|21,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|260 x 237 x 430
Osobine
- Efikasno sredstvo za nanošenje raspršivačem za pripremu automobila i komercijalnih vozila za pranje
- Ekspandira i pouzdano oslobađa masti, ulja, prljavštinu od izduvnih gasova i insekte
- To znači da je rezultat naredne faze čišćenja značajno poboljšan
- Čišćenje u svim temperaturnim opsezima
- Brzo delovanje
- Nežan prema materijalima
- Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- bez NTA
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P234 Čuvati isključivo u originalnoj posudi.
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P406 Čuvati u ambalaži otpornoj na koroziju / ambalaži sa unutrašnjim slojem otpornim na koroziju.
Područja primene
- Dekonzervacija vozila
- Pranje vozila
- Pranje vozila / motora
- Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši