RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 11
Težina (kg) 21
Težina sa ambalažom (kg) 21,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Osobine
  • Efikasno sredstvo za nanošenje raspršivačem za pripremu automobila i komercijalnih vozila za pranje
  • Ekspandira i pouzdano oslobađa masti, ulja, prljavštinu od izduvnih gasova i insekte
  • To znači da je rezultat naredne faze čišćenja značajno poboljšan
  • Čišćenje u svim temperaturnim opsezima
  • Brzo delovanje
  • Nežan prema materijalima
  • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • bez NTA
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P234 Čuvati isključivo u originalnoj posudi.
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P406 Čuvati u ambalaži otpornoj na koroziju / ambalaži sa unutrašnjim slojem otpornim na koroziju.
Područja primene
  • Dekonzervacija vozila
  • Pranje vozila
  • Pranje vozila / motora
  • Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši