RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina (kg) 20,6
Težina sa ambalažom (kg) 22
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Osobine
  • intenzivno penušavi šampon za pranje putničkih vozila četkom
  • rastvara nečistoće od ulja, masti i minerala
  • stvara voluminoznu, svetlu i atraktivnu penu
  • Olakšava četkama da klize i tako štiti površinu automobila
  • značajno redukuje ponovo prljanje četaka
  • otporno na vosak i na taj način sprečava formiranje tragova crta na lakiranoj površini
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • bez NTA
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
  • Pranje vozila
  • Pranje namenskih vozila
  • Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši
  • Putnička vozila