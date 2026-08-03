RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|13
|Težina (kg)
|20,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|22
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|260 x 237 x 430
Osobine
- intenzivno penušavi šampon za pranje putničkih vozila četkom
- rastvara nečistoće od ulja, masti i minerala
- stvara voluminoznu, svetlu i atraktivnu penu
- Olakšava četkama da klize i tako štiti površinu automobila
- značajno redukuje ponovo prljanje četaka
- otporno na vosak i na taj način sprečava formiranje tragova crta na lakiranoj površini
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- bez NTA
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
- Pranje vozila
- Pranje namenskih vozila
- Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši
- Putnička vozila