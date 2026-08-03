Izuzetno moćan mlaz nežan je prema farbi automobila i komercijalnih vozila: jako koncentrovano, alkalno sredstvo za pripremno čišćenje VehiclePro Klear!PreWash RM 890 za upotrebu u sistemima za pranje vozila je posebno impresivno kada se suoči sa teškim zaprljanjima koja potiču od zalepljenih insekata i isto tako pouzdano rastapa masti, ulja i prljavštinu od izduvnih gasova. Zato je deterdžent iz Klear! linije kompanije Kärcher važan dodatak neophodan za odlične rezultate čišćenja. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 je usklađen sa VDA standardom, deluje bez obzira na tvrdoću vode i u svim sistemima sa obrađenom vodom, a izdašnost jednog litra koji je dovoljan za 100 automobila čini ga posebno ekonomičnim.