RM 896** 20l Klear!Rim, 20l

VehiclePro Klear!Rim RM 896: sredstvo za čišćenje naplataka od lakih metala i čelika sa prevlakom. Uklanja najtvrdokornije prljavštine, bez nagrizanja betonskih podova i korita točka.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina sa ambalažom (kg) 22,8
Osobine
  • visokoefikasno sredstvo za čišćenje naplataka
  • Pouzdano odstranjuje kočionu prašinu, zaprljanja od guma, rizlu i kamenac
  • Nežan prema materijalima
  • Ne oštećuje betonske podove bez obloga i čelične rampe za bicikle.
  • Brzo delovanje
  • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
  • Preko 90% biorazgradivo
  • bez NTA
  • Jako koncentrovano
RM 896** 20l Klear!Rim, 20l
RM 896** 20l Klear!Rim, 20l
RM 896** 20l Klear!Rim, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
  • Čišćenje naplataka
Pribor