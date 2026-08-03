Šampon za pranje četkom RM 811, 20l

Aktivan šampon kompatibilan sa voskom za pranje četkom u automatskim perionicama. Specijalni aktivni sastojci olakšavaju klizanje četke, pa se time čuva površina vozila. VDA-kompatibilnost.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 9
Težina (kg) 20,4
Težina sa ambalažom (kg) 22,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Osobine
  • Efikasan šampon za pranje četkama za sisteme za pranje automobila i komercijalnih vozila
  • pouzdano uklanja nečistoće od masti, ulja, emisije štetnih gasova i insekata
  • Olakšava četkama da klize i tako štiti površinu automobila
  • značajno redukuje ponovo prljanje četaka
  • otporno na vosak i na taj način sprečava formiranje tragova crta na lakiranoj površini
  • U skladu sa VDA standardom
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • Tenzidi pod OECD biološki razgradivi
  • bez NTA
Šampon za pranje četkom RM 811, 20l
Šampon za pranje četkom RM 811, 20l
Šampon za pranje četkom RM 811, 20l
Šampon za pranje četkom RM 811, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P302 + P352b AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa puno sapuna i vode.
Područja primene
  • Putnička vozila
  • Pranje namenskih vozila
Pribor