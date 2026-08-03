Šampon za pranje četkom RM 811, 20l
Aktivan šampon kompatibilan sa voskom za pranje četkom u automatskim perionicama. Specijalni aktivni sastojci olakšavaju klizanje četke, pa se time čuva površina vozila. VDA-kompatibilnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|9
|Težina (kg)
|20,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|22,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|260 x 237 x 430
Osobine
- Efikasan šampon za pranje četkama za sisteme za pranje automobila i komercijalnih vozila
- pouzdano uklanja nečistoće od masti, ulja, emisije štetnih gasova i insekata
- Olakšava četkama da klize i tako štiti površinu automobila
- značajno redukuje ponovo prljanje četaka
- otporno na vosak i na taj način sprečava formiranje tragova crta na lakiranoj površini
- U skladu sa VDA standardom
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- Tenzidi pod OECD biološki razgradivi
- bez NTA
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P302 + P352b AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa puno sapuna i vode.
Područja primene
- Putnička vozila
- Pranje namenskih vozila