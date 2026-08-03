Sredstva za čišćenje naplataka, alkalna RM 801, 20l
Specijalno sredstvo za čišćenje naplataka za sve presvučene naplatke od lakih metala i čelika (isključujući nelakirane, do visokog sjaja ispolirane specijalne naplatke). Uklanja temeljno i intenzivno tvrdokorne nečistoće na naplacima kao što je ulična prašina, pregorela prašina od kočenja, abrazija guma o naslage soli iz zimskog perioda. Ne nagriza beton i korita točka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|13
|Težina (kg)
|21,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|22,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|260 x 237 x 430
Područja primene
- Čišćenje naplataka