Sredstvo za čišćenje hala za pranje i pločica RM 841, 20l
Ovaj kiseli koncentrat za čišćenje hala za pranje i pločica brzo i efikasno uklanja kamenac, mast, ostatke voska i sredstva za čišćenje i tragove rđe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|Težina (kg)
|21,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|22,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|260 x 240 x 390
Osobine
- efikasno, kiselo sredstvo za čišćenje za hale za pranje i portale postrojenja za pranje
- brzo i efikasno uklanja taloge od kamenca, ulja, masti i rđe kao i ostatke od sredstava za čišćenje
- Pouzdano uklanja upornu kalcifikaciju
- namenjeno za temeljno i redovno čišćenje radi održavanja
- Brzo delovanje
- Prijatan, svež miris
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
- bez NTA
- bez mineralnih ulja kao i mineralnih ugljovodonika
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
- Postrojenje za pranje i hala za pranje