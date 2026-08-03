Sredstvo za čišćenje hala za pranje i pločica RM 841, 20l

Ovaj kiseli koncentrat za čišćenje hala za pranje i pločica brzo i efikasno uklanja kamenac, mast, ostatke voska i sredstva za čišćenje i tragove rđe.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
Težina (kg) 21,8
Težina sa ambalažom (kg) 22,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 240 x 390
Osobine
  • efikasno, kiselo sredstvo za čišćenje za hale za pranje i portale postrojenja za pranje
  • brzo i efikasno uklanja taloge od kamenca, ulja, masti i rđe kao i ostatke od sredstava za čišćenje
  • Pouzdano uklanja upornu kalcifikaciju
  • namenjeno za temeljno i redovno čišćenje radi održavanja
  • Brzo delovanje
  • Prijatan, svež miris
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
  • bez NTA
  • bez mineralnih ulja kao i mineralnih ugljovodonika
Sredstvo za čišćenje hala za pranje i pločica RM 841, 20l
Sredstvo za čišćenje hala za pranje i pločica RM 841, 20l
Sredstvo za čišćenje hala za pranje i pločica RM 841, 20l
Sredstvo za čišćenje hala za pranje i pločica RM 841, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
  • Postrojenje za pranje i hala za pranje
Pribor