Sredstvo za čišćenje kamiona, bazno RM 805, bez NTA, 20l

Sredstvo koje se preliminarno napršće na namenska vozila u postrojenjima za pranje efikasno pomaže u uklanjanju tvrdokornih nečistoća kao što su mazivo, čađ, ulje, katran, ostaci insekata i siva skrama na svim vrstama namenskih vozila. Bez NTA.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina (kg) 21,4
Težina sa ambalažom (kg) 22,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 250 x 230 x 420
Osobine
  • efikasno sredstvo za preliminarno prskanje za pretpranje namenskih vozila
  • Ekspandira i pouzdano oslobađa masti, ulja, prljavštinu od izduvnih gasova i insekte
  • To znači da je rezultat naredne faze čišćenja značajno poboljšan
  • idealno namenjeno za čišćenje cerada na kamionima
  • veoma dobre osobine u čišćenju posebno hladnom vodom
  • Brzo delovanje
  • Nežan prema materijalima
  • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
  • bez NTA
Sredstvo za čišćenje kamiona, bazno RM 805, bez NTA, 20l
Sredstvo za čišćenje kamiona, bazno RM 805, bez NTA, 20l
Sredstvo za čišćenje kamiona, bazno RM 805, bez NTA, 20l
Sredstvo za čišćenje kamiona, bazno RM 805, bez NTA, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Pranje vozila / motora
  • Praonice za komercijalna vozila
  • Pranje namenskih vozila
  • Čišćenje cerada
  • Putnička vozila
Pribor