Sredstvo za čišćenje naplataka, alkalno CP 901, 20l

Specijalno sredstvo za čišćenje naplataka za presvučene naplatke od lakih metala i čelika (isključujući nelakirane, do visokog sjaja ispolirane specijalne naplatke). Nežno, ali efikasno uklanja čak najtvrdokornije nečistoće kao što je pregorela prašina od kočenja, abrazija guma o naslage soli iz zimskog perioda. Zbog boje sredstva za čišćenje lako možete da izbegnete prekomerno doziranje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13,5
Težina sa ambalažom (kg) 22,9
Sredstvo za čišćenje naplataka, alkalno CP 901, 20l
Sredstvo za čišćenje naplataka, alkalno CP 901, 20l
Sredstvo za čišćenje naplataka, alkalno CP 901, 20l
Sredstvo za čišćenje naplataka, alkalno CP 901, 20l
Područja primene
  • Čišćenje naplataka
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