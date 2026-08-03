Sredstvo za čišćenje naplataka, alkalno CP 901, 20l

Specijalno sredstvo za čišćenje naplataka za presvučene naplatke od lakih metala i čelika (isključujući nelakirane, do visokog sjaja ispolirane specijalne naplatke). Nežno, ali efikasno uklanja čak najtvrdokornije nečistoće kao što je pregorela prašina od kočenja, abrazija guma o naslage soli iz zimskog perioda. Zbog boje sredstva za čišćenje lako možete da izbegnete prekomerno doziranje.