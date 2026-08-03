Može imati univerzalnu primenu za pranje automobila, komercijalnih vozila, bicikala i motora, moćno VehiclePro sredstvo za pranje pod visokim pritiskom RM 806 za upotrebu u samouslužnim perionicama. Bez NTA, izuzetno efikasni deterdžent za pranje pod visokim pritiskom rastvara čak i najupornije naslage ulja, masti, blata, insekata i smole drveta. U separatoru ulja se ulje i voda brzo razdvajaju, dok surfaktanti koje sadrži i koji su biorazgradivi u skladu sa EEC 648/2004, obezbeđuju ekološki prihvatljivo pranje vozila. Štaviše, koncentrat iz Kärcher VehiclePro asortimana oduševljava izdašnošću zahvaljujući kojoj se jednim litrom može oprati čak 60 automobila.