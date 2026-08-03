Sredstvo za pranje pod visokim pritiskom VehiclePro RM 806, 20l

Koncentrovani deterdžent za pranje pod visokim pritiskom. Širok raspon primene za uklanjanje najupornijih naslaga ulja, masti, insekata i smole drveta. Bez NTA.

Može imati univerzalnu primenu za pranje automobila, komercijalnih vozila, bicikala i motora, moćno VehiclePro sredstvo za pranje pod visokim pritiskom RM 806 za upotrebu u samouslužnim perionicama. Bez NTA, izuzetno efikasni deterdžent za pranje pod visokim pritiskom rastvara čak i najupornije naslage ulja, masti, blata, insekata i smole drveta. U separatoru ulja se ulje i voda brzo razdvajaju, dok surfaktanti koje sadrži i koji su biorazgradivi u skladu sa EEC 648/2004, obezbeđuju ekološki prihvatljivo pranje vozila. Štaviše, koncentrat iz Kärcher VehiclePro asortimana oduševljava izdašnošću zahvaljujući kojoj se jednim litrom može oprati čak 60 automobila.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina sa ambalažom (kg) 23,4
Osobine
  • Izuzetno efikasan deterdžent za pranje vozila pod visokim pritiskom
  • Rastvara čak i najupornije naslage ulja, masti, smole drveta, blata i insekata
  • Brzo delovanje
  • Izuzetno ekonomično
  • brzo razdvaja ulje i vodu u separatoru za ulje
  • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
  • bez NTA
Sredstvo za pranje pod visokim pritiskom VehiclePro RM 806, 20l
Sredstvo za pranje pod visokim pritiskom VehiclePro RM 806, 20l
Sredstvo za pranje pod visokim pritiskom VehiclePro RM 806, 20l
Sredstvo za pranje pod visokim pritiskom VehiclePro RM 806, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
  • Transportni sektor i mašine
  • Pranje vozila / motora
  • Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši
Pribor