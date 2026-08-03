Sredstvo za pranje pod visokim pritiskom VehiclePro RM 806, 20l
Koncentrovani deterdžent za pranje pod visokim pritiskom. Širok raspon primene za uklanjanje najupornijih naslaga ulja, masti, insekata i smole drveta. Bez NTA.
Može imati univerzalnu primenu za pranje automobila, komercijalnih vozila, bicikala i motora, moćno VehiclePro sredstvo za pranje pod visokim pritiskom RM 806 za upotrebu u samouslužnim perionicama. Bez NTA, izuzetno efikasni deterdžent za pranje pod visokim pritiskom rastvara čak i najupornije naslage ulja, masti, blata, insekata i smole drveta. U separatoru ulja se ulje i voda brzo razdvajaju, dok surfaktanti koje sadrži i koji su biorazgradivi u skladu sa EEC 648/2004, obezbeđuju ekološki prihvatljivo pranje vozila. Štaviše, koncentrat iz Kärcher VehiclePro asortimana oduševljava izdašnošću zahvaljujući kojoj se jednim litrom može oprati čak 60 automobila.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|13
|Težina sa ambalažom (kg)
|23,4
Osobine
- Izuzetno efikasan deterdžent za pranje vozila pod visokim pritiskom
- Rastvara čak i najupornije naslage ulja, masti, smole drveta, blata i insekata
- Brzo delovanje
- Izuzetno ekonomično
- brzo razdvaja ulje i vodu u separatoru za ulje
- Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
- bez NTA
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Transportni sektor i mašine
- Pranje vozila / motora
- Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši