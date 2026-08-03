Sredstvo za pranje pod visokim pritiskom VehiclePro RM 806, 200l

Koncentrovani deterdžent za pranje pod visokim pritiskom. Širok raspon primene za uklanjanje najupornijih naslaga ulja, masti, insekata i smole drveta. Bez NTA.

Može imati univerzalnu primenu za pranje automobila, komercijalnih vozila, bicikala i motora, moćno VehiclePro sredstvo za pranje pod visokim pritiskom RM 806 za upotrebu u samouslužnim perionicama. Bez NTA, izuzetno efikasni deterdžent za pranje pod visokim pritiskom rastvara čak i najupornije naslage ulja, masti, blata, insekata i smole drveta. U separatoru ulja se ulje i voda brzo razdvajaju, dok surfaktanti koje sadrži i koji su biorazgradivi u skladu sa EEC 648/2004, obezbeđuju ekološki prihvatljivo pranje vozila. Štaviše, koncentrat iz Kärcher VehiclePro asortimana oduševljava izdašnošću zahvaljujući kojoj se jednim litrom može oprati čak 60 automobila.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina sa ambalažom (kg) 235,8
Sredstvo za pranje pod visokim pritiskom VehiclePro RM 806, 200l
Sredstvo za pranje pod visokim pritiskom VehiclePro RM 806, 200l
Sredstvo za pranje pod visokim pritiskom VehiclePro RM 806, 200l
Sredstvo za pranje pod visokim pritiskom VehiclePro RM 806, 200l
Područja primene
  • Transportni sektor i mašine
  • Pranje vozila / motora
  • Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši
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