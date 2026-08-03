Super vosak sa bisernim efektom RM 824, 20l

Sušenje, zaštita i nega u jednom. Tečni vosak sa efektom bisernog sjaja uklanja vodeni film s velikih površina, što posebno kod tvrde vode dovodi do veoma dobrog sušenja. VDA-kompatibilnost.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 4
Težina (kg) 19,8
Težina sa ambalažom (kg) 21,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 240 x 440
Super vosak sa bisernim efektom RM 824, 20l
Super vosak sa bisernim efektom RM 824, 20l
Super vosak sa bisernim efektom RM 824, 20l
Super vosak sa bisernim efektom RM 824, 20l
Područja primene
  • Putnička vozila
  • Pranje namenskih vozila
Pribor