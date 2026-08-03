Super vosak sa bisernim efektom RM 824, 20l
Sušenje, zaštita i nega u jednom. Tečni vosak sa efektom bisernog sjaja uklanja vodeni film s velikih površina, što posebno kod tvrde vode dovodi do veoma dobrog sušenja. VDA-kompatibilnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|4
|Težina (kg)
|19,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|21,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|260 x 240 x 440
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Putnička vozila
- Pranje namenskih vozila