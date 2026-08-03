Tečni vosak za top negu CP 950, 20l

Tečni vosak u spreju za konzerviranje i sjaj. Neosetljiv na tvrdoću vode stvara stabilan film sjaja, može da skine vodu sa velikih površina i suši se bez tragova i fleka. VDA-kompatibilnost.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 4
Težina (kg) 20
Težina sa ambalažom (kg) 22,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 250 x 230 x 410
Tečni vosak za top negu CP 950, 20l
Tečni vosak za top negu CP 950, 20l
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši
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