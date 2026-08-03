Tečnost za čišćenje kože RM 833, 20l

Specijalno pomoćno sredstvo za sušenje u postrojenjima za pranje vozila bez sušenja ventilatorom.Uklanja vodu s velikih površina i suši se bez tragova. Namenjeno i za kompresorske čistače.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 12
Težina (kg) 20,5
Težina sa ambalažom (kg) 21,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 240 x 390
Tečnost za čišćenje kože RM 833, 20l
Tečnost za čišćenje kože RM 833, 20l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Pranje namenskih vozila
  • Šinska vozila
Pribor