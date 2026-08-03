Termo vosak CP 945, 20l

Ova koncentrat termo voska stvara konzervirajući sloj koji se dugo zadržava, koji odbija vodu sa efektom visokog sjaja. Sa velikim udelom prirodnog karnauba voska. VDA-kompatibilnost.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 5
Težina (kg) 19,9
Težina sa ambalažom (kg) 21,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 250 x 230 x 410
Termo vosak CP 945, 20l
Termo vosak CP 945, 20l
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Putnička vozila
  • Pranje namenskih vozila
  • Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši
Pribor