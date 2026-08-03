VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
Jako koncentrovani, brzo sušeći šampon za intenzivno čišćenje koje je uprkos tome nežno prema farbi. Pomoć kod samo-čišćenja koja produžava radni vek četki. U skladu sa VDA standardom.
Naš VehiclePro Klear!Brush RM 891 je izuzetno efikasan šampon za pranje četkama sa hidrofobnim dejstvom za najbolje moguće rezultate čišćenja i sušenja automobila i komercijalnih vozila u sistemima za pranje automobila. Zahvaljujući njemu, četka lakše klizi, što pomaže u zaštiti farbe, ali i procesu samo-čišćenja četki čime se održava njihova vrednost i produžava vek upotrebe. Veoma izdašnim šamponom za pranje četkama iz Klear! linije kompanije Kärcher može se očistiti 200 automobila po litru, što ga čini posebno ekonomičnim izborom. Klear!Brush RM 891 se po potrebi može koristiti i kao aktivna pena. Usklađen je sa VDA standardom i brzo izvlači ulje iz vode u separatoru ulja. Surfaktanti sadržani u formuli su biorazgradivi u skladu sa OECD.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|11
|Težina (kg)
|10,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|10,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|287 x 150 x 329
Osobine
- Efikasan šampon za pranje četkama za sisteme za pranje automobila i komercijalnih vozila
- Olakšava četkama da klize i tako štiti površinu automobila
- Pruža savršene rezultate sušenja zahvaljujući hidrofobnom dejstvu
- Osigurava optimalno klizanja četke
- Jako koncentrovano
- U skladu sa VDA standardom
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
Područja primene
- Automobili
- Pranje namenskih vozila