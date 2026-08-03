Naš VehiclePro Klear!Brush RM 891 je izuzetno efikasan šampon za pranje četkama sa hidrofobnim dejstvom za najbolje moguće rezultate čišćenja i sušenja automobila i komercijalnih vozila u sistemima za pranje automobila. Zahvaljujući njemu, četka lakše klizi, što pomaže u zaštiti farbe, ali i procesu samo-čišćenja četki čime se održava njihova vrednost i produžava vek upotrebe. Veoma izdašnim šamponom za pranje četkama iz Klear! linije kompanije Kärcher može se očistiti 200 automobila po litru, što ga čini posebno ekonomičnim izborom. Klear!Brush RM 891 se po potrebi može koristiti i kao aktivna pena. Usklađen je sa VDA standardom i brzo izvlači ulje iz vode u separatoru ulja. Surfaktanti sadržani u formuli su biorazgradivi u skladu sa OECD.