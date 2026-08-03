VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l

VehiclePro Klear!Foam RM 892: odlično formiranje pene. Izuzetno svojstvo uklanjanja nečistoće, lako se ispira, kompatibilno sa sredstvima za sušenje i voskiranje. U skladu sa VDA standardom i nežan prema farbi.