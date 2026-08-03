VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l
VehiclePro Klear!Foam RM 892: odlično formiranje pene. Izuzetno svojstvo uklanjanja nečistoće, lako se ispira, kompatibilno sa sredstvima za sušenje i voskiranje. U skladu sa VDA standardom i nežan prema farbi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|10
|Težina sa ambalažom (kg)
|21,1
Osobine
- intenzivno penušavi šampon za pranje putničkih vozila četkom
- Bez muke uklanja ulja, masti i prljavštine koje sadrže minerale
- Olakšava četkama da klize i tako štiti površinu automobila
- Stvara stabilan i delotvoran prekrivač od pene
- Pruža savršene rezultate sušenja zahvaljujući hidrofobnom dejstvu
- Posebne supstance potpomažu dugotrajnu zaštitu površine vozila
- Jako koncentrovano
- U skladu sa VDA standardom
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
Područja primene
- Automobili
- Pranje namenskih vozila