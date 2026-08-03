VehiclePro Klear!Foam RM 892, 200l

VehiclePro Klear!Foam RM 892: odlično formiranje pene. Izuzetno svojstvo uklanjanja nečistoće, lako se ispira, kompatibilno sa sredstvima za sušenje i voskiranje. U skladu sa VDA standardom i nežan prema farbi.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 10
Težina sa ambalažom (kg) 215,6
Osobine
  • intenzivno penušavi šampon za pranje putničkih vozila četkom
  • Bez muke uklanja ulja, masti i prljavštine koje sadrže minerale
  • Olakšava četkama da klize i tako štiti površinu automobila
  • Stvara stabilan i delotvoran prekrivač od pene
  • Pruža savršene rezultate sušenja zahvaljujući hidrofobnom dejstvu
  • Posebne supstance potpomažu dugotrajnu zaštitu površine vozila
  • Jako koncentrovano
  • U skladu sa VDA standardom
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 200l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 200l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 200l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 200l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
Područja primene
  • Automobili
  • Pranje namenskih vozila
Pribor