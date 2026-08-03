VehiclePro Klear!Prewash RM 890, 10l
Alkalno sredstvo za pripremno čišćenje usklađeno sa VDA standardom uklanja uličnu prljavštinu, ostatke masti i zalepljenih insekata za kratko vreme, a pogodno je za sve sisteme sa prerađenom vodom i svaku tvrdoću vode.
Izuzetno moćan mlaz nežan je prema farbi automobila i komercijalnih vozila: jako koncentrovano, alkalno sredstvo za pripremno čišćenje VehiclePro Klear!PreWash RM 890 za upotrebu u sistemima za pranje vozila je posebno impresivno kada se suoči sa teškim zaprljanjima koja potiču od zalepljenih insekata i isto tako pouzdano rastapa masti, ulja i prljavštinu od izduvnih gasova. Zato je deterdžent iz Klear! linije kompanije Kärcher važan dodatak neophodan za odlične rezultate čišćenja. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 je usklađen sa VDA standardom, deluje bez obzira na tvrdoću vode i u svim sistemima sa obrađenom vodom, a izdašnost jednog litra koji je dovoljan za 100 automobila čini ga posebno ekonomičnim.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|12
|Težina (kg)
|10,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|287 x 150 x 329
Osobine
- Jako koncentrovano
- Velika moć čišćenja koje je istovremeno nežno prema površini automobila
- Proizvodi odlične rezultate čišćenja bez muke
- Efikasno u vodi bilo kog stepena tvrdoće
- Pouzdano rastvara masnoće, ulje i prljavštinu od izduvnih gasova. Razmekšava ostatke insekata i pouzdano ih oslobađa
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
- Putnička vozila