Vosak za raspršivanje RM 821, 200l

Tečni vosak u spreju za konzerviranje i sjaj za celokupno vozilo. Neosetljiv na kvalitet vode i bez sušenja ventilatorom ne ostavlja fleke. VDA-kompatibilnost.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 4
Težina sa ambalažom (kg) 207
Vosak za raspršivanje RM 821, 200l
Vosak za raspršivanje RM 821, 200l
Vosak za raspršivanje RM 821, 200l
Vosak za raspršivanje RM 821, 200l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši
  • Putnička vozila
Pribor