Vosak za raspršivanje RM 821, 20l

Tečni vosak u spreju za konzerviranje i sjaj za celokupno vozilo. Neosetljiv na kvalitet vode i bez sušenja ventilatorom ne ostavlja fleke. VDA-kompatibilnost.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 4
Težina (kg) 19,9
Težina sa ambalažom (kg) 21,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 230 x 430
Vosak za raspršivanje RM 821, 20l
Vosak za raspršivanje RM 821, 20l
Vosak za raspršivanje RM 821, 20l
Vosak za raspršivanje RM 821, 20l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši
  • Putnička vozila
Pribor