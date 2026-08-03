Vosak za raspršivanje RM 821, 2.5l

Tečni vosak u spreju za konzerviranje i sjaj za celokupno vozilo. Neosetljiv na kvalitet vode i bez sušenja ventilatorom ne ostavlja fleke. VDA-kompatibilnost.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Pakovanje (Kom) 4
pH vrednost 4
Težina sa ambalažom (kg) 2,7
Vosak za raspršivanje RM 821, 2.5l
Vosak za raspršivanje RM 821, 2.5l
Vosak za raspršivanje RM 821, 2.5l
Vosak za raspršivanje RM 821, 2.5l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Putnička vozila, namenska vozila, dvotočkaši
  • Putnička vozila