Usisivač za prozore i površine WVP 10 Adv
Naš baterijski usisivač WVP 10 za prozore i glatke površine je uvek udobno držati, bez obzira da li ga koristite za čišćenje horizontalnih ili vertikalnih površina ili čak iznad glave. Idealan je za sve glatke površine, poput prozora i pločica.
Nije važno da li odlučite da ovaj ručni usisivač WVP 10 koristite za prozore ili za čišćenje pločica, ogledala, vitrina, pultova ili neke druge površine. Najvažnije je da ćete postići rezultate bez tragova u svakom položaju, čak i ako je potrebno čistiti iznad glave. Ovo je, između ostalog, omogućeno zahvaljujući motoru velike brzine koji ima znatno veću usisnu snagu od konvencionalnih kućnih usisivača. Ne samo što radi na baterije i što je lagan i robustan već ovaj usisivač oduševljava i dobro osmišljenim detaljima, poput rezervoara za prljavu vodu od 200 ml koji se lako i brzo prazni i može se prati u mašini za pranje posuđa. Opremljen je i ručno podesivim odbojnikom za savršene rezultate do samih ivica. WVP 10 se isporučuje sa baterijom (30 minuta rada), sredstvima za čišćenje, punjačem baterije, bocom sa raspršivačem i krpom od mikrovlakana. Verzija WVP 10 Adv ima još jednu rezervnu bateriju, kao i mogućnost da se jednostavniji punjač zameni brzim. Na taj način usisivač WVP 10 Adv može raditi skoro neprekidno.
Obeležja i prednosti
Lagan, udoban i univerzalan
Bateriju je moguće izvaditi i zameniti
Komforno čišćenje ivica
Velika zapremina rezervoara za prljavu vodu
Verzija WVP 10 Adv s brzim punjačem
Verzija WVP 10 Adv s dodatnom uskom usisnom mlaznicom
Snažna litijum-jonska baterija
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina vakuum nastavka (mm)
|280
|Radna širina uskog usisnog nastavka (mm)
|170
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml)
|200
|Vreme punjenja baterije (min)
|50
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|35
|Tip baterije
|Uklonjiva litijum-jonska baterija
|Napon baterije (V)
|3,7
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,3
|Težina sa baterijom (kg)
|1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|280 x 130 x 335
Scope of supply
- Koncentrovano sredstvo za čišćenje površina CA 30 R (1 × 500 ml)
- Boca za raspršivanje (500 ml)
- Navlaka za brisanje od mikrovlakana: 1 x
- Navlaka za spoljno brisanje od mikrovlakana: 1 x
- Baterija
- Isporučuje se sa zamenjivom baterijom
- Stanica za brzo punjenje
- Grebač nečistoća
Oprema
- Usisna mlaznica, široka: 280 mm, 170 mm
Videos
Područja primene
- Građevinarstvo
- Maloprodaja
- Kancelarije
- Ugostiteljski sektor
- Restorani i ketering
- Zdravstvo
Pribor
Sredstva za čišćenje
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