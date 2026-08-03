Usisivač za prozore i površine WVP 10 Adv

Naš baterijski usisivač WVP 10 za prozore i glatke površine je uvek udobno držati, bez obzira da li ga koristite za čišćenje horizontalnih ili vertikalnih površina ili čak iznad glave. Idealan je za sve glatke površine, poput prozora i pločica.

Nije važno da li odlučite da ovaj ručni usisivač WVP 10 koristite za prozore ili za čišćenje pločica, ogledala, vitrina, pultova ili neke druge površine. Najvažnije je da ćete postići rezultate bez tragova u svakom položaju, čak i ako je potrebno čistiti iznad glave. Ovo je, između ostalog, omogućeno zahvaljujući motoru velike brzine koji ima znatno veću usisnu snagu od konvencionalnih kućnih usisivača. Ne samo što radi na baterije i što je lagan i robustan već ovaj usisivač oduševljava i dobro osmišljenim detaljima, poput rezervoara za prljavu vodu od 200 ml koji se lako i brzo prazni i može se prati u mašini za pranje posuđa. Opremljen je i ručno podesivim odbojnikom za savršene rezultate do samih ivica. WVP 10 se isporučuje sa baterijom (30 minuta rada), sredstvima za čišćenje, punjačem baterije, bocom sa raspršivačem i krpom od mikrovlakana. Verzija WVP 10 Adv ima još jednu rezervnu bateriju, kao i mogućnost da se jednostavniji punjač zameni brzim. Na taj način usisivač WVP 10 Adv može raditi skoro neprekidno.

Obeležja i prednosti
Usisivač za prozore i površine WVP 10 Adv: Lagan, udoban i univerzalan
Lagan, udoban i univerzalan
Usisivač za prozore i površine WVP 10 Adv: Bateriju je moguće izvaditi i zameniti
Bateriju je moguće izvaditi i zameniti
Usisivač za prozore i površine WVP 10 Adv: Komforno čišćenje ivica
Komforno čišćenje ivica
Velika zapremina rezervoara za prljavu vodu
Verzija WVP 10 Adv s brzim punjačem
Verzija WVP 10 Adv s dodatnom uskom usisnom mlaznicom
Snažna litijum-jonska baterija
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina vakuum nastavka (mm) 280
Radna širina uskog usisnog nastavka (mm) 170
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml) 200
Vreme punjenja baterije (min) 50
Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min) 35
Tip baterije Uklonjiva litijum-jonska baterija
Napon baterije (V) 3,7
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 1
Težina sa ambalažom (kg) 2,3
Težina sa baterijom (kg) 1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 280 x 130 x 335

Scope of supply

  • Koncentrovano sredstvo za čišćenje površina CA 30 R (1 × 500 ml)
  • Boca za raspršivanje (500 ml)
  • Navlaka za brisanje od mikrovlakana: 1 x
  • Navlaka za spoljno brisanje od mikrovlakana: 1 x
  • Baterija
  • Isporučuje se sa zamenjivom baterijom
  • Stanica za brzo punjenje
  • Grebač nečistoća

Oprema

  • Usisna mlaznica, široka: 280 mm, 170 mm
Videos
Područja primene
  • Građevinarstvo
  • Maloprodaja
  • Kancelarije
  • Ugostiteljski sektor
  • Restorani i ketering
  • Zdravstvo
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.