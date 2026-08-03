Nije važno da li odlučite da ovaj ručni usisivač WVP 10 koristite za prozore ili za čišćenje pločica, ogledala, vitrina, pultova ili neke druge površine. Najvažnije je da ćete postići rezultate bez tragova u svakom položaju, čak i ako je potrebno čistiti iznad glave. Ovo je, između ostalog, omogućeno zahvaljujući motoru velike brzine koji ima znatno veću usisnu snagu od konvencionalnih kućnih usisivača. Ne samo što radi na baterije i što je lagan i robustan već ovaj usisivač oduševljava i dobro osmišljenim detaljima, poput rezervoara za prljavu vodu od 200 ml koji se lako i brzo prazni i može se prati u mašini za pranje posuđa. Opremljen je i ručno podesivim odbojnikom za savršene rezultate do samih ivica. WVP 10 se isporučuje sa baterijom (30 minuta rada), sredstvima za čišćenje, punjačem baterije, bocom sa raspršivačem i krpom od mikrovlakana. Verzija WVP 10 Adv ima još jednu rezervnu bateriju, kao i mogućnost da se jednostavniji punjač zameni brzim. Na taj način usisivač WVP 10 Adv može raditi skoro neprekidno.