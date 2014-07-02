TEHNIČKI OPIS: Pogon: - Honda motor 6,7 kW - 1 pedala za vožnju unapred i unazad- mali krug za okretanje (3350 mm) - automatska kočnica za fiksiranje sa tehnikom pod pritiska - automatsko isključivanje motora pri napuštanju sedišta sistem metenja-/usisavanja: Uređaj radi po principu prebacivanja to znači đubre metenja se preko valjka za metenje sprovodi ka nazad u rezervoar za đubre. Valjak za metenje je okačen tako da se klati i automatski se prilagođava neravninama podova. I filter i glavni valjak za metenje se mogu zameniti bez upotrebe alata. Ugrađena klapna za grubu nečistoću omogućava prihvat grube nečistoće, kao limenke za piće, opiljci, šljunak ili mokro lišće. Bočna četka i valjak za metenje rade na hidraulični pogon. Opciono je dostupna druga bočna metla. Rezervoar za đubre: Oba rezervoara za đubre od po 50 litara su bočno izvadivi rukovanje: Pomoću jednog prekidača mogu se spustiti bočna metla i glavni valjak za metenje. Vožnja unapred i unazad se reguliše preko jedne jedine pedale za vožnju.