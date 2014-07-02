Mašina za usisavanje KM 100/100 R G

Komforna i moderna nasedna mašina za metenje za profesionalnu primenu u spoljnom i unutrašnjem prostoru za površine od 8.000 – 10.400 qm/h.

TEHNIČKI OPIS: Pogon: - Honda motor 6,7 kW - 1 pedala za vožnju unapred i unazad- mali krug za okretanje (3350 mm) - automatska kočnica za fiksiranje sa tehnikom pod pritiska - automatsko isključivanje motora pri napuštanju sedišta sistem metenja-/usisavanja: Uređaj radi po principu prebacivanja to znači đubre metenja se preko valjka za metenje sprovodi ka nazad u rezervoar za đubre. Valjak za metenje je okačen tako da se klati i automatski se prilagođava neravninama podova. I filter i glavni valjak za metenje se mogu zameniti bez upotrebe alata. Ugrađena klapna za grubu nečistoću omogućava prihvat grube nečistoće, kao limenke za piće, opiljci, šljunak ili mokro lišće. Bočna četka i valjak za metenje rade na hidraulični pogon. Opciono je dostupna druga bočna metla. Rezervoar za đubre: Oba rezervoara za đubre od po 50 litara su bočno izvadivi rukovanje: Pomoću jednog prekidača mogu se spustiti bočna metla i glavni valjak za metenje. Vožnja unapred i unazad se reguliše preko jedne jedine pedale za vožnju.

Za zaštitu mašine za metenje kao i okoline koju treba čistiti.
Nakon svakog isključivanja mašine se filter automatski čisti – za metenje skroz bez prašine i dugačke radne intervale. Čišćenje filtera se može i manuelno aktivirati. Zamena filtera bez upotrebe alata.
Zamena filtera i valjka za metenje bez upotrebe alata za fleksibilno održavanje nezavisno od mesta primene.
EASY-Operation koncept rukovanja
  • Komforno metenje zbog logičkog i razumnog rasporeda svim komandnih elemenata u vidnom polju i na dohvat ruke.
  • Ujednačeni simboli za sve Kärcher mašine za metenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon Četvorotaktni motor
Pogon – snaga (kW) 6,7
Vrsta pogona Benzin
Maks. učinak po površini (m²/h) 8000
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h) 10400
Radna širina (mm) 700
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1000
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1300
Posuda za otpad (l) 100
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 18
Radna brzina (km/h) 8
Površina filtera (m²) 6
Težina (sa priborom) (kg) 340
Težina, spremno za korišćenje (kg) 300
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Scope of supply

  • Poliesterski okrugli filter
  • Točkovi sa pneumatskim gumama

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulisanje usisne struje
  • Poklopac za grubu prljavštinu
  • Princip metenja iznad glave
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Spoljašnja primena
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
Područja primene
  • Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkinzima.
  • Savršeno za pružaoce usluga održavanja zgrada, maloprodaju i javne zgrade.
  • Pogodan i za radionice, škole, benzinske pumpe ili auto kuće
  • Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
