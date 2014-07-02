Mašina za usisavanje KM 100/100 R G
Komforna i moderna nasedna mašina za metenje za profesionalnu primenu u spoljnom i unutrašnjem prostoru za površine od 8.000 – 10.400 qm/h.
TEHNIČKI OPIS: Pogon: - Honda motor 6,7 kW - 1 pedala za vožnju unapred i unazad- mali krug za okretanje (3350 mm) - automatska kočnica za fiksiranje sa tehnikom pod pritiska - automatsko isključivanje motora pri napuštanju sedišta sistem metenja-/usisavanja: Uređaj radi po principu prebacivanja to znači đubre metenja se preko valjka za metenje sprovodi ka nazad u rezervoar za đubre. Valjak za metenje je okačen tako da se klati i automatski se prilagođava neravninama podova. I filter i glavni valjak za metenje se mogu zameniti bez upotrebe alata. Ugrađena klapna za grubu nečistoću omogućava prihvat grube nečistoće, kao limenke za piće, opiljci, šljunak ili mokro lišće. Bočna četka i valjak za metenje rade na hidraulični pogon. Opciono je dostupna druga bočna metla. Rezervoar za đubre: Oba rezervoara za đubre od po 50 litara su bočno izvadivi rukovanje: Pomoću jednog prekidača mogu se spustiti bočna metla i glavni valjak za metenje. Vožnja unapred i unazad se reguliše preko jedne jedine pedale za vožnju.
Obeležja i prednosti
Zaštita od nabijanjaZa zaštitu mašine za metenje kao i okoline koju treba čistiti.
Velika površina filtera sa automatskim čišćenjemNakon svakog isključivanja mašine se filter automatski čisti – za metenje skroz bez prašine i dugačke radne intervale. Čišćenje filtera se može i manuelno aktivirati. Zamena filtera bez upotrebe alata.
Jednostavnost kod održavanjaZamena filtera i valjka za metenje bez upotrebe alata za fleksibilno održavanje nezavisno od mesta primene.
EASY-Operation koncept rukovanja
- Komforno metenje zbog logičkog i razumnog rasporeda svim komandnih elemenata u vidnom polju i na dohvat ruke.
- Ujednačeni simboli za sve Kärcher mašine za metenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|Četvorotaktni motor
|Pogon – snaga (kW)
|6,7
|Vrsta pogona
|Benzin
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|8000
|Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h)
|10400
|Radna širina (mm)
|700
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1000
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1300
|Posuda za otpad (l)
|100
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|8
|Površina filtera (m²)
|6
|Težina (sa priborom) (kg)
|340
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|300
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Poliesterski okrugli filter
- Točkovi sa pneumatskim gumama
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulisanje usisne struje
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Princip metenja iznad glave
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Spoljašnja primena
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
Područja primene
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkinzima.
- Savršeno za pružaoce usluga održavanja zgrada, maloprodaju i javne zgrade.
- Pogodan i za radionice, škole, benzinske pumpe ili auto kuće
- Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
