Mašina za usisavanje KM 105/180 R Bp Classic

Naša baterijska, potpuno hidraulička industrijska mašina KM 105/180 R Bp Classic za metenje je robusna, ali kompaktna i pogodna kako za zatvoreni, tako i za otvoreni prostor.

Dok je s jedne strane pogodna za metenje velike količine prašine i grube nečistoće na otvorenom, s druge strane se može lako koristiti u pretrpanom prostoru: naša baterijska industrijska mašina KM 105/180 R Bp Classic je izuzetno prilagodljiva i može se koristiti u najraznovrsnijim scenarijima. Vučni pogon i motori valjkaste i bočne četke su potpuno hidraulični, što ih čini vrlo robusnim. U kombinaciji sa ostalim visokokvalitetnim komponentama i gumenim točkovima koji ne ostavljaju tragove, ovo je mašina sa niskim troškovima održavanja i dugim vekom trajanja. Sistem džepastih filtera visokih performansi je integrisan kao deo standardne opreme, a čisti se u gustim intervalima preko automatskog sistema za čišćenje filtera, pa se tako može uspešno koristiti u ekstremno prašnjavim uslovima. Alternativno, postoji i sistem ravnih faltastih filtera koji se lako koristi ili pouzdani sistem okruglih filtera. Celokupan skladan koncept KM 105/180 R Bp Classic mašine dopunjen je jednostavnim, intuitivnim radom preko poluga, praktičnim pražnjenjem posude i posebno jednostavnim opcijama za održavanje.

Obeležja i prednosti
Robustan oblik mašine za siguran rad
  • Potpuno hidraulični pogon za kretanje, kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočnih metlica.
  • Produžava životni vek komponenti i mašine.
  • Rotacijsko svetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.
Dustpan principle
  • Garantuje dobre rezultate čišćenja i kod sitne nečistoće.
  • Usisava grubu nečistoću bez problema.
  • Stvaranje neznatne količine prašine.
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
  • Intuitivno rukovanje pomoću palice.
  • Jednostavna zamena glavnog valjka za metenje i filtera bez alata.
  • Dobar pristup svim komponentama relevantnim za servisiranje.
Moćan sistem džepastih filtera
  • Efikasno smanjuje dizanje prašine pri metenju.
  • Opciono dostupno sa ravnim naboranim filterom ili sistemom kružnog filtera.
  • Maksimalno efikasno čišćenje za dug vek trajanja.
Automatsko čišćenje filtera
  • Redovno čišćenje produžava vek trajanja filtera.
  • Smanjuje stvaranje prašine i pod ekstremnim uslovima.
  • Pouzdano funkcionisanje kod svih dostupnih sistema filtera.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električno
Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/kW) 36 / 2,5
Maks. učinak po površini (m²/h) 6300
Radna širina (mm) 780
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1050
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1300
Kapacitet baterije (Ah) 240
Napon baterije (V) 36
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Posuda za otpad (l) 180
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 14
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtera (m²) 5,2
Težina (sa priborom) (kg) 530
Težina, spremno za korišćenje (kg) 850
Težina sa ambalažom (kg) 530
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1847 x 1065 x 1388

Scope of supply

  • Džepni filter
  • Točkovi, kompletno gumeni

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulisanje usisne struje
  • Dustpan principle
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Hidr. pražnjenje na visini
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Displej baterije
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Bočna četka, automatski rastresajuća
Mašina za usisavanje KM 105/180 R Bp Classic
Područja primene
  • Idealna za primene u (otvorenim) proizvodnim, skladišnim i logističkim halama
  • Pogodan za korišćenje u otvorenim skladištima, na utovarnim mestima i gradilištima
  • Za primenu u metalnoj i građevinskoj industriji, kao i u halama teške industrije
Pribor
