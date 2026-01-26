Mašina za usisavanje KM 105/180 R Bp Classic
Naša baterijska, potpuno hidraulička industrijska mašina KM 105/180 R Bp Classic za metenje je robusna, ali kompaktna i pogodna kako za zatvoreni, tako i za otvoreni prostor.
Dok je s jedne strane pogodna za metenje velike količine prašine i grube nečistoće na otvorenom, s druge strane se može lako koristiti u pretrpanom prostoru: naša baterijska industrijska mašina KM 105/180 R Bp Classic je izuzetno prilagodljiva i može se koristiti u najraznovrsnijim scenarijima. Vučni pogon i motori valjkaste i bočne četke su potpuno hidraulični, što ih čini vrlo robusnim. U kombinaciji sa ostalim visokokvalitetnim komponentama i gumenim točkovima koji ne ostavljaju tragove, ovo je mašina sa niskim troškovima održavanja i dugim vekom trajanja. Sistem džepastih filtera visokih performansi je integrisan kao deo standardne opreme, a čisti se u gustim intervalima preko automatskog sistema za čišćenje filtera, pa se tako može uspešno koristiti u ekstremno prašnjavim uslovima. Alternativno, postoji i sistem ravnih faltastih filtera koji se lako koristi ili pouzdani sistem okruglih filtera. Celokupan skladan koncept KM 105/180 R Bp Classic mašine dopunjen je jednostavnim, intuitivnim radom preko poluga, praktičnim pražnjenjem posude i posebno jednostavnim opcijama za održavanje.
Obeležja i prednosti
Robustan oblik mašine za siguran rad
- Potpuno hidraulični pogon za kretanje, kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočnih metlica.
- Produžava životni vek komponenti i mašine.
- Rotacijsko svetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.
- Garantuje dobre rezultate čišćenja i kod sitne nečistoće.
- Usisava grubu nečistoću bez problema.
- Stvaranje neznatne količine prašine.
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
- Intuitivno rukovanje pomoću palice.
- Jednostavna zamena glavnog valjka za metenje i filtera bez alata.
- Dobar pristup svim komponentama relevantnim za servisiranje.
Moćan sistem džepastih filtera
- Efikasno smanjuje dizanje prašine pri metenju.
- Opciono dostupno sa ravnim naboranim filterom ili sistemom kružnog filtera.
- Maksimalno efikasno čišćenje za dug vek trajanja.
Automatsko čišćenje filtera
- Redovno čišćenje produžava vek trajanja filtera.
- Smanjuje stvaranje prašine i pod ekstremnim uslovima.
- Pouzdano funkcionisanje kod svih dostupnih sistema filtera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električno
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/kW)
|36 / 2,5
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|6300
|Radna širina (mm)
|780
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1050
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1300
|Kapacitet baterije (Ah)
|240
|Napon baterije (V)
|36
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Posuda za otpad (l)
|180
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|14
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtera (m²)
|5,2
|Težina (sa priborom) (kg)
|530
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|850
|Težina sa ambalažom (kg)
|530
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
- Džepni filter
- Točkovi, kompletno gumeni
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulisanje usisne struje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, automatski rastresajuća
Područja primene
- Idealna za primene u (otvorenim) proizvodnim, skladišnim i logističkim halama
- Pogodan za korišćenje u otvorenim skladištima, na utovarnim mestima i gradilištima
- Za primenu u metalnoj i građevinskoj industriji, kao i u halama teške industrije
Pribor
