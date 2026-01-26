Dok je s jedne strane pogodna za metenje velike količine prašine i grube nečistoće na otvorenom, s druge strane se može lako koristiti u pretrpanom prostoru: naša baterijska industrijska mašina KM 105/180 R Bp Classic je izuzetno prilagodljiva i može se koristiti u najraznovrsnijim scenarijima. Vučni pogon i motori valjkaste i bočne četke su potpuno hidraulični, što ih čini vrlo robusnim. U kombinaciji sa ostalim visokokvalitetnim komponentama i gumenim točkovima koji ne ostavljaju tragove, ovo je mašina sa niskim troškovima održavanja i dugim vekom trajanja. Sistem džepastih filtera visokih performansi je integrisan kao deo standardne opreme, a čisti se u gustim intervalima preko automatskog sistema za čišćenje filtera, pa se tako može uspešno koristiti u ekstremno prašnjavim uslovima. Alternativno, postoji i sistem ravnih faltastih filtera koji se lako koristi ili pouzdani sistem okruglih filtera. Celokupan skladan koncept KM 105/180 R Bp Classic mašine dopunjen je jednostavnim, intuitivnim radom preko poluga, praktičnim pražnjenjem posude i posebno jednostavnim opcijama za održavanje.