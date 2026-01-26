Dugovečna industrijska mašina za metenje KM 130/300 R Classic napravljena je za rigorozne primene u režimima rada u industriji građevinskog materijala, metala ili u livnicama kao i drugim branšama gde su nečistoće intenzivne. Pouzdanom nasednom mašinom za metenje jednostavno i ugodno možete da rukujete pomoću poluge. Pražnjenje rezervoara za đubre vrši se zahvaljujući hidrauličnom pražnjenu sa visine. Enormno velika zapremina rezervoara za đubre iznosi 300 litara i omogućuje duge radne intervale. Zahvaljujući robusnoj čeličnoj šasiji sa višeslojnom zaštitom od korozije mašina je najbolje "naoružana" za radne operacije pod najrigoroznijim uslovima. Hidraulični pogon na zadnje točkove se brine za dobru okretnost i jednostavno manevrisanje čak i u suženom prostoru. Druga odlika je fleksibilni Footprint sistem, koji na različitim podlogama garantuje optimalne rezultate u metenju – i to uz redukovano habanje četki. U slučaju popravke ili održavanja olakšan je pristup tehničkim komponentama. Standardni pneumatik od punog materijala sprečava prinudne pauze zahvaljujući pljosnatim gumama i omogućuje metenja na svim podlogama.