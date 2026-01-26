Mašina za usisavanje KM 130/300 R D Classic

Nasedna mašina za metenje i usisavanje KM 130/300 R Classic sa vrećastim filterom, velikim rezervoarom, čeličnom šasijom. Lako rukovanje, hidr. pogon na zadnje točkove i sistem Footprint.

Dugovečna industrijska mašina za metenje KM 130/300 R Classic napravljena je za rigorozne primene u režimima rada u industriji građevinskog materijala, metala ili u livnicama kao i drugim branšama gde su nečistoće intenzivne. Pouzdanom nasednom mašinom za metenje jednostavno i ugodno možete da rukujete pomoću poluge. Pražnjenje rezervoara za đubre vrši se zahvaljujući hidrauličnom pražnjenu sa visine. Enormno velika zapremina rezervoara za đubre iznosi 300 litara i omogućuje duge radne intervale. Zahvaljujući robusnoj čeličnoj šasiji sa višeslojnom zaštitom od korozije mašina je najbolje "naoružana" za radne operacije pod najrigoroznijim uslovima. Hidraulični pogon na zadnje točkove se brine za dobru okretnost i jednostavno manevrisanje čak i u suženom prostoru. Druga odlika je fleksibilni Footprint sistem, koji na različitim podlogama garantuje optimalne rezultate u metenju – i to uz redukovano habanje četki. U slučaju popravke ili održavanja olakšan je pristup tehničkim komponentama. Standardni pneumatik od punog materijala sprečava prinudne pauze zahvaljujući pljosnatim gumama i omogućuje metenja na svim podlogama.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 130/300 R D Classic: Hidraulični pogon na zadnje točkove pomoću pneumatika od pune gume
Dobra okretnost i mogućnost kontrole takođe i na uzanim mestima. Takođe moguć rad na šiljatim predmetima, nema pucanja guma. Pregledan redosled robusnih elemenata za rukovanje; jednostavno rukovanje.
Mašina za usisavanje KM 130/300 R D Classic: Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motorom
Velika površina filtera za rad bez dizanja prašine. Čišćenje pomoću vibracionog motora.
Mašina za usisavanje KM 130/300 R D Classic: Robusna čelična šasija sa višeslojnom zaštitom od korozije
Radne operacije pod rigoroznim uslovima. Dugovečnost mašine i komponenti.
Lako servisiranje
  • Najjednostavnija tehnika sa dokazanim komponentama: kompletno hidraulični pogon, elektrika umesto elektronike.
  • Jednostavan pristup svim tehničkim komponentama.
Hidraulično visoko pražnjenje
  • Jednostavno, bezkontaktno i bezbedno pražnjenje đubreta.
  • Pražnjenje na visini do 1,52 m bez po muke.
Dustpan principle
  • Dobro hvatanje finog i grubog đubrišta
  • Malo kovitlanja prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Dizel
Vučni pogon Četvorotaktni motor
Proizvođač motora Yanmar
Pogon – snaga (kW) 15,8
Maks. učinak po površini (m²/h) 13000
Radna širina (mm) 1000
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1300
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1550
Posuda za otpad (l) 300
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 18
Radna brzina (km/h) 10
Površina filtera (m²) 7,8
Težina (sa priborom) (kg) 923
Težina, spremno za korišćenje (kg) 923
Težina sa ambalažom (kg) 923
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Scope of supply

  • Džepni filter
  • Točkovi, kompletno gumeni

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Elektroupravljanje
  • Regulisanje usisne struje
  • Dustpan principle
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Hidr. pražnjenje na visini
  • Spoljašnja primena
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
Područja primene
  • Industrija građevinskog materijala
  • Livnice
  • Prerada metala
  • Sektori skladišta
  • Gradilišta
  • Gvožđare i čeličane
  • Industrija osnovnog materijala
Pribor
