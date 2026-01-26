Mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Bp
Naša laka i veoma kompaktna baterijska mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Bp odmah nakon čišćenja ostavlja suve podove koji se ne klizaju, a teška je samo 14 kg.
Kao ručno čišćenje, samo mnogo bolje: naša baterijska mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Bp Pack alternativa je ručnom čišćenju tvrdih površina veličine do 200 m², kao mašina kompaktnog oblika, veoma male težine od 14 kilograma i s dugotrajnom litijum-jonskom baterijom koja obezbeđuje rad od 30 minuta. Kontaktni pritisak, koji je deset puta veći od pritiska klasičnog briska, i brzina valjka od približno 1500 obrtaja omogućavaju znatno bolji rezultat čišćenja. Moguće je usisavanje napred i unazad. Kod izuzetno upornih prljavština, usisne letve se mogu podići kako bi se produžilo vreme delovanja sredstva za čišćenje. Sve što nakon toga ostane je čist i izuzetno suv, a ujedno i neklizajući pod. Vrlo pokretljiva mašina bez kablova savršena je za čišćenje podova u malim prodavnicama, restoranima, benzinskim pumpama, supermarketima, sanitarnim prostorijama, kuhinjama ili čak kao dodatak postojećim većim mašinama za ribanje i sušenje.
Obeležja i prednosti
Brzorotirajuća valjkasta četka
- Desetostruko jači kontaktni pritisak u odnosu na ručno čišćenje.
- Valjkasta četka čisti površine sa teksturom i fuge.
- Valjak obezbeđuje automatsko pomeranje unapred, tako da uređaj ne mora da se gura.
Suši se odmah
- Meke gume na letvi uklanjaju vlagu – i napred i nazad.
- Za intenzivno čišćenje, usisavanje se može isključiti preko nožne pedale.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Kretanje napred pomoću rotacije četke
|Radna širina četke (mm)
|300
|Radna širina, usisavanje (mm)
|300
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|4 / 4
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|200
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|150
|Broj potrebnih baterija (Kom)
|1
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 35
|Brzina četke (rpm)
|1270
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|100
|Potrošnja vode (l/min)
|0,3
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|72,4
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|550
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|13
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|365 x 345 x 1162
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Transportni točkovi
- Valjkasta četka: 1 Kom
- Dve ravne usisne šine: 1 Kom
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
