Sredstvo za osnovno čišćenje podova, kiselo RM 751, 10l

Kiselo sredstvo za temeljno čišćenje. Snažno rastvara cementnu skramu, taloge i naslage (kamenac, rđa, zapekline od piva ili mleka). Namenjeno za čišćenje po završetku građevinskih radova.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 0,7
Težina (kg) 10,9
Težina sa ambalažom (kg) 11,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje po završetku građevinskih radova
  • Čišćenje poda
Pribor