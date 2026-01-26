Odstranjivač tragova guma FloorPro RM 776, 10l
Vrlo aktivno specijalno sredstvo za brisanje tragova abrazije guma i tragova viljuškara. Efikasno uklanja i uporna uljana i čađava zaprljanja, kao i polimerne i voštane premaze. Ostaci lepljive trake takođe se mogu efikasno ukloniti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|13
|Težina (kg)
|10,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|240 x 200 x 305
Područja primene
- Čišćenje poda