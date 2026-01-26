Odstranjivač tragova guma FloorPro RM 776, 10l

Vrlo aktivno specijalno sredstvo za brisanje tragova abrazije guma i tragova viljuškara. Efikasno uklanja i uporna uljana i čađava zaprljanja, kao i polimerne i voštane premaze. Ostaci lepljive trake takođe se mogu efikasno ukloniti.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina (kg) 10,6
Težina sa ambalažom (kg) 11,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 240 x 200 x 305
Područja primene
  • Čišćenje poda
Pribor