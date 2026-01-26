Odstranjivač tragova guma FloorPro RM 776, 10l

Vrlo aktivno specijalno sredstvo za brisanje tragova abrazije guma i tragova viljuškara. Efikasno uklanja i uporna uljana i čađava zaprljanja, kao i polimerne i voštane premaze. Ostaci lepljive trake takođe se mogu efikasno ukloniti.