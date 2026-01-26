Odstranjivač tragova guma FloorPro RM 776, 20l
Vrlo aktivno specijalno sredstvo za brisanje tragova abrazije guma i tragova viljuškara. Efikasno uklanja i uporna uljana i čađava zaprljanja, kao i polimerne i voštane premaze. Ostaci lepljive trake takođe se mogu efikasno ukloniti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|13
|Težina (kg)
|21,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|22,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|280 x 240 x 430
Područja primene
- Čišćenje poda