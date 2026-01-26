Odstranjivač tragova guma FloorPro RM 776, 20l

Vrlo aktivno specijalno sredstvo za brisanje tragova abrazije guma i tragova viljuškara. Efikasno uklanja i uporna uljana i čađava zaprljanja, kao i polimerne i voštane premaze. Ostaci lepljive trake takođe se mogu efikasno ukloniti.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina (kg) 21,3
Težina sa ambalažom (kg) 22,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 280 x 240 x 430
Područja primene
  • Čišćenje poda
Pribor