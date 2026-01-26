Površina

Svi Kärcherovi proizvodi za ručno čišćenje specijalno su prilagođeni zahtevima ponuđača usluga čišćenja. Oni brzo i pouzdano uklanjaju sva tipična zaprljanja, a da pri tome ne oštećuju površinu. Međutim, samo čišćenje danas više ne ispunjava profesionalne zahteve ponuđača usluga čišćenja i Facility Managementa. Odabrana sredstva moraju da ponude mnogo više: prijatan miris, savremenu ekološku održivost, pouzdano doziranje koncentrata i lako rukovanje, odnosno ergonomiju flaša.