Sredstvo za redovno temeljno sanitarno čišćenje CA 10 C Eco, 1l

Aktivni, viskozni koncentrat za dubinsko čišćenje, svežeg mirisa, za ručno čišćenje zaprljanih sanitarnih površina. Razvijeno sa posebnom formulom u obliku gela za bolje prianjanje na vertikalnim površinama, na primer u toaletima i pisoarima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Pakovanje (Kom) 12
pH vrednost 1,8
Težina (kg) 1,1
Težina sa ambalažom (kg) 1,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 366 x 232 x 298
Područja primene
  • Sanitarni sektor
Pribor
