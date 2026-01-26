Sredstvo za redovno temeljno sanitarno čišćenje CA 10 C Eco, 1l

Aktivni, viskozni koncentrat za dubinsko čišćenje, svežeg mirisa, za ručno čišćenje zaprljanih sanitarnih površina. Razvijeno sa posebnom formulom u obliku gela za bolje prianjanje na vertikalnim površinama, na primer u toaletima i pisoarima.