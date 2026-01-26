Sredstvo za redovno temeljno sanitarno čišćenje CA 10 C Eco, 1l
Aktivni, viskozni koncentrat za dubinsko čišćenje, svežeg mirisa, za ručno čišćenje zaprljanih sanitarnih površina. Razvijeno sa posebnom formulom u obliku gela za bolje prianjanje na vertikalnim površinama, na primer u toaletima i pisoarima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Pakovanje (Kom)
|12
|pH vrednost
|1,8
|Težina (kg)
|1,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|366 x 232 x 298
Područja primene
- Sanitarni sektor
