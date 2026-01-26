Aktivno sredstvo za čišćenje, kiselo RM 25, 10l

Kiselo osnovno sredstvo za čišćenje pod visokim pritiskom za sanitarnu oblast. Uklanja taloge i naslage, rđe, skamenjeno pivo i mleko kao i mast i belančevine. Veoma dobro namenjeno za čišćenje rezervoara u oblasti prerade životnih namirnica.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 0,2
Težina (kg) 10,9
Težina sa ambalažom (kg) 11,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje buradi
  • Mlečna kuhinja
  • Sanitarni sektor
  • Cisterne za prehrambenu industriju
Pribor