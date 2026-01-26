Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, neutralno, RM 55, 10l
Univerzalno aktivno sredstvo za kompresorske čistače za uklanjanje masti, ulja, nečistoća od zagađenja i insekata sa fasada i osetljivih površina.
Neutralno aktivno sredstvo PressurePro RM 55 kompanije Kärcher je univerzalno, površinski aktivno, lako raščlanjivo sredstvo bez silikona koje je posebno namenjeno kompresorskom čišćenju hladnom vodom. Pouzdano uklanja ulja, masti i proteine, kao i polen, ostatke insekata i razne nečistoće izazvane zagađenjem. Idealno je za upotrebu na površinama osetljivim na alkale, poput aluminijuma, plastike i farbanih površina. Aktivno sredstvo se tako može koristiti kao sredstvo za čišćenje fasada, ali i kao sredstvo za čišćenje radnih površina, mašina, hladnjača i transportnih traka u prehrambenoj industriji. Takođe se odlikuje nežnim čišćenjem čekaonica i prostorija za pušenje na autobuskim i železničkim stanicama i na aerodromima, kao i plastičnog nameštaja restorana na otvorenom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|10
|Težina (kg)
|10,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|10,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|290 x 230 x 190
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
Područja primene
- Transportni sektor i mašine
- Pranje vozila / motora
- Čišćenje delova
- Čišćenje fasada
- Tekstilne površine